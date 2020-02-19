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  3. Adriana Lima'dan Türkiye'ye uyarı

Adriana Lima'dan Türkiye'ye uyarı

Adriana Lima'dan Türkiye'ye uyarı

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima'nın, Metin Hara ve Emir Uyar'ın ardından yeni bir Türk ile aşk yaşadığı iddia edildi. Lima, bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Önce Metin Hara ardından da Emir Uyar ile ilişki yaşayan top model Adriana Lima, yine bir Türk ile ilişkisi olduğuna dair haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Lima Instagram hesabının 'hikayeler' bölümünde paylaştığı mesajında, "Türkiye, bilgine... Ben bekarım. Bir kez daha uydurma haber yapmayı bırakın" diye seslendi.

Geçtiğimiz hafta sonu Adriana Lima'nın genç Türk iş adamı Emir Bahadır ile ilişki yaşadığı iddiası basına yansımıştı. Lima'nın paylaşımına Bahadır'ın yorum yapması, her ikisinin de birbirlerini takip ediyor olması bu iddialara yol açmıştı.


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