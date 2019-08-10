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Adriana Lima ve Emir Uyar'ın kaçamak tatili

Adriana Lima ve Emir Uyar'ın kaçamak tatili

Metin Hara’dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima, Emir Uyar’la görüntülendi. Özel bir yat kiralayan sevgililer, gözlerden uzak bir tatil planladı.

Yunanistan'ın Mikonos adasında gazetecilerin objektiflerine yakalanan Adriana Lima, sevgilisi Emir Uyar ile el ele görüntülendi. Enerji ve Teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken Venedik'te St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'nin sahibi Uyar, magazin dünyasında olmak istemediği için yeni bir yol buldu. Adriana Lima'yı İtalya'ya davet eden Uyar, birkaç günlük tatilin ardından yatıyla özel bir rota hazırladı.

Gazetecilerin olmayacağı koylarda tatil yapacak olan sevgililer için "Ön balayı" yorumu yapıldı. Lima'nın da, çok mutlu olduğunu ve Uyar'ın bu isteğini anlayışla karşıladığı öğrenildi. Sevim Uyar oğlu Emir'in 5 yıllık sevgilisinden ayrılıp 2 çocuk annesi, 38 yaşındaki mankenle aşk yaşadığını, Yunan adası Mikonos'ta tatil yaptıklarını gazetelerden öğrenmiş, hem şaşırmış hem de çok üzülmüştü.

(Kaynak: takvim.com.tr)

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