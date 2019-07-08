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  3. Adriana Lima, Türk iş adamı ile Mikonos'ta el ele görüntülendi

Adriana Lima, Türk iş adamı ile Mikonos'ta el ele görüntülendi

Adriana Lima, Türk iş adamı ile Mikonos'ta el ele görüntülendi

Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta objektiflere yakandı. Metin Hara ile evlilik dedikoduları dolaşırken ayrılık yaşayan Adriana Lima, kısa bir süre içinde bir başka Türk ile sevgili oldu.

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülendi.

İkili, Mikonos adasında el ele objektiflere takıldı. İngiliz basını, iş adamı Uyar'ı, Lima'nın yeni erkek arkadaşı olduğunu iddia etti. Lima'nın, yazar Metin Hara ile birlikteliği geçen yıl bitti.

 

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