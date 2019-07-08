Adriana Lima, Türk iş adamı ile Mikonos'ta el ele görüntülendi

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülendi.

İkili, Mikonos adasında el ele objektiflere takıldı. İngiliz basını, iş adamı Uyar'ı, Lima'nın yeni erkek arkadaşı olduğunu iddia etti. Lima'nın, yazar Metin Hara ile birlikteliği geçen yıl bitti.