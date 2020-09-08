Adriana Lima makyajsız haliyle görenleri şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Güzelliği ile tüm dünyayı kendine hayran bırakan eski Victoria's Secret modeli Adriana Lima makyajsız haliyle görenleri şoke etti. Tüm dünyadan 12.5 milyon kişinin takip ettiği güzel model Adriana Lima'nın paylaşımlarına rekor beğeni ve yorum geliyor. Ancak Adriana Lima son paylaşımı ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Son olarak Türk iş adamı Emir Uyar ile ondan önce de Metin Hara ile aşk yaşayan, gönül defterine bir evliliğin yanı sıra birçok ünlü sevgili sığdıran Adriana Lima son yaptığı paylaşım ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.