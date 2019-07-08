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  3. Adriana Lima, kalbini yine bir Türk'e kaptırdı! Birlikte poz vermekten kaçınmadılar

Adriana Lima, kalbini yine bir Türk'e kaptırdı! Birlikte poz vermekten kaçınmadılar

Adriana Lima, kalbini yine bir Türk'e kaptırdı! Birlikte poz vermekten kaçınmadılar

Ünlü manken Adriana Lima yeni sevgilisi Emir Uyar’la Mikonos adasında görüntülendi. Akşam yemeğinde romantik anlar yaşayan Adriana Lima ve Emir Uyar, objektiflere poz vermekten kaçınmadı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'da samimi bir şekilde görüntülendi.

Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. Yata binerken objektiflere yakalanan ikili fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı. Lima ve Uyar son olarak Mikonos'ta el ele ortaya çıktı. İngiliz basını Uyar'dan "Lima'nın yeni erkek arkadaşı" olarak söz etti.

38 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima basketbolcu Marko Jaric, 2006 ile 2016 arasında evliydi. Ancak Jaric aldatınca boşandı. Metin Hara ile bir buçuk yıl süren birlikteliği de geçen yıl sona erdi.

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