Adriana Lima eski aşkını unutamadı! Sosyal medyada şaşırtan atak
Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima, Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Emir Uyar'la yeni bir aşka yelken açmıştı.
Tatilde el ele verdikleri pozlarla bir döneme damga vuran Adriana Lima ve Emir Uyar, daha sonra iş insanıyla yollarını ayırmıştı.
YENİDEN TAKİBE ALDI
Son olarak Lima, sürpriz bir hamleye imza attı ve eski sevgilisini Instagram’dan tekrar takip etmeye başladı. Lima’nın bu hamlesini görenler, “Emir Uyar’ı unutamamış” yorumlarında bulundu.