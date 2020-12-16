Adriana Lima çok değişti! Gören hayal kırıklığı yaşadı

Bir dönem Metin Hara ve ilişkisini noktalamasının ardından Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima özellikle Türk basını tarafından yakın markaja alınmıştı.

Dünyaca ünlü iç giyim markasının en güzel modellerinden olan Adriana Lima fit görünümü ve yüz güzelliği ile kendine hayran bırakıyor. Ancak ünlü model geçtiğimiz gün kızıyla yürüyüş yaptığı esnada görüntülendiğinde şaşkınlık yarattı.

MAKYAJSIZ HALİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Siyah spor kıyafetleri ve giydiği terlikle dikkat çeken Lima'nın makyajsız olması dikkatlerden kaçmadı. Adriana Lima'nın makyajsız hali ise hayal kırıklığı yarattı.