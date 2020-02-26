Ayşe Kulin'in yazdığı ‘Adı Aylin' romanı Broadway tarzında Tuba Ünsal ile sahneye taşınacak
Ayşe Kulin'in yazdığı Türkiye'nin ölümsüz romanlarından ‘Adı Aylin'i sahneye taşımaya hazırlanan Tuba Ünsal, oyunun yönetmen koltuğuna oyuncu Sinan Tuzcu'nun oturduğunu açıkladı.
Oyunda Aylin karakterini Tuba Ünsal oynayacak. Yeni sezonda tiyatroseverlerle bulaşacak oyun, yılda 20 kez seyirci karşısına çıkacak. Sahne tasarımlarını İngiltere’de yaptıran Ünsal, oyun için “Off Broadway tarzında Türkiye’de ilk kez sahnelenecek özel bir şov” dedi.