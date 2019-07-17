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  3. Adı Acun Ilıcalı ile anılmıştı! Itır Esen şaşırttı: 'Herkeste olup bende olmayan şey...'

Adı Acun Ilıcalı ile anılmıştı! Itır Esen şaşırttı: 'Herkeste olup bende olmayan şey...'

Adı Acun Ilıcalı ile anılmıştı! Itır Esen şaşırttı: 'Herkeste olup bende olmayan şey...'

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Itır Esen bir takipçisinin 'Herkeste olup sende olmayan şey ne?' sorusuna verdiği cevap ile takipçilerini şaşırttı.

Itır Esen sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Genç model takipçisinin Herkeste olup sende olmayan şey ne?' sorusuna 'Ruh sağlığı' cevabını verdi. Esen ayrıca ısrarla sorulan 'Estetik var mı?' sorusuna da 'Hiç estetiğim yok' yanıtını verdi.


Itır Esen ve Acun Ilıcalı'nın aşk yaşadığı, birlikte Dubai'de tatil yaptıkları iddiası ortaya atılmış her iki taraf da bu iddiayı yalanlamıştı. Itır Esen TV8'in Youtube projelerinde önemli rol alıyor. 

 

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