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  • Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız!
30 Eylül 2020 Çarşamba 08:17 | Son Güncelleme:

Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız!

Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız!

Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan ve Adanalı dizisinde bir dönem Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak sevgilisi Melikhan Kılıçaslan ile evlendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak'ın eski halini herkesi şoke etti.

Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak'ın estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Benim Stilim yarışmasının finalistlerinden olan ve bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile evlendi. Tuğçe Özbudak'ın eski hali herkesi şaşıttı. 

İşte Tuğçe Özbudak'ın estetiksiz hali...

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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