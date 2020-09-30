Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız!

Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak'ın estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Benim Stilim yarışmasının finalistlerinden olan ve bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile evlendi. Tuğçe Özbudak'ın eski hali herkesi şaşıttı.

İşte Tuğçe Özbudak'ın estetiksiz hali...