Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak çok değişti! Estetikli halini gören yok artık dedi

ATV ekranlarında yayınlanan ve bir dönemin en popüler yapımlarından olan başrollerinde Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Akif Alakurt'un rol aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakteri ile izleyici karşısına çıkan Tuğçe Özbudak, estetik yaptıran ünlü isimler arasına adını altın harflerle yazdırdı.



Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak herkesi kendine hayran bırakırken estetikle yıllar içinde adeta tanınmaz hale geldi.

38 yaşındaki güzel oyuncu Tuğçe Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekerken yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. Tuğçe Özbudak'ın dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor.

İşte Tuğçe Özbudak'ın estetikli hali...

ADANALI DİZİSİNİN PINAR'I TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde “Pınar” rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. Oyunculuğa “Aloya” adlı dizi ile başlamıştır.

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.

21 Eylül 2019'da nişan yapan 1982 doğumlu Özbudak, kendisinden 12 yaş küçük 1994 doğumlu Melikhan Kasım Kılıçarslan'la 2020 yılında evlendi.