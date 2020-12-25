Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz isyan etti: 10 sene önceki parayı teklif ediyorlar

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Tuğçe Özbudak, Serenay Sarıkaya, Mehmet Akif Alakurt ve Umut Oğuz gibi isimlerinde yer aldığı ATV'de ekrana getirilen Adanalı dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizide rol alan Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz, geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.



Basın mensupları ile sohbet eden Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz samimi açıklamalarda bulunurken dizi sektörünün geldiği kötü nokta hakkında da konuştu.

'10 SENE ÖNCE ALDIĞIM PARAYI TEKLİF ETTİLER'

Umut Oğuz, 'TV'de bir dizide oynamak büyük sabır işi, onlara hayranım. Bu dönemde kendini hastalıktan mı kendini koruyacaksın? Zaten kazandığın paranın eskisi gibi değeri yok. Setlerde çok büyük emek var. Bana görüşmemde 10 sene önce aldığım rakamı teklif ettiler. Direniyorum. Allah kimseyi düşürmesin.' dedi.

Muhabirin 'Ünlü isimlerin bölüm başına 300-350 bin lira aldığı haberleri size inandırıcı geliyor mu?' sorusuna 'Birine para veriyorlarsa alır, o rakamlar kolay değil eskisi gibi değil şartlar, reklam verenin de dermanı yok, eskiden reklam akıyordu kanallara.

'DÜŞMAN DİJİTAL MEDYA VAR'

Şimdi karşılarında ciddi bir düşman, dijital medya var. Şimdi ciddi bir reklam pastası dijital tarafa kaydı, reklam parası yoksa o bölüm başı paralar da yok' yanıtını verdi.