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  3. Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'tan estetik açıklaması

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'tan estetik açıklaması

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'tan estetik açıklaması

Adanalı dizisinin 'Pınar'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Tuğçe Özbudak'ın eski görüntüsünden eser kalmamış, sosyal medyada olay olmuştu. Özbudak'tan estetik iddialarına açıklama geldi.

Adanalı dizisinden sonra 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasında da boy gösteren Tuğçe Özbudak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmişti. Özbudak'ın dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şoke etmişti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, konuyla ilgili 2. Sayfa aracılığıyla bir açıklama yaptı.

'MUAMELE ÇOK SAÇMA'

"Adanalı’nın üzerinden 13 sene geçti, kim eski haliyle aynı ki... Ayrıca estetiklerimi inkar da etmiyorum. Burnumu yaptırdım, dudaklarım dolgu, botoksum var. Yüz nakli muamelesi yapılması çok saçma..."


Adanalı dizisinin Pınar'ından estetik açıklaması
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