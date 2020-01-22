Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'tan estetik açıklaması

Adanalı dizisinden sonra 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasında da boy gösteren Tuğçe Özbudak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmişti. Özbudak'ın dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şoke etmişti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, konuyla ilgili 2. Sayfa aracılığıyla bir açıklama yaptı.

'MUAMELE ÇOK SAÇMA'

"Adanalı’nın üzerinden 13 sene geçti, kim eski haliyle aynı ki... Ayrıca estetiklerimi inkar da etmiyorum. Burnumu yaptırdım, dudaklarım dolgu, botoksum var. Yüz nakli muamelesi yapılması çok saçma..."