Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı

'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasında da boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Özbudak'ı görenler ise tanımakta zorluk çekiyor.

Bir takım estetik operasyonlar geçiren 37 yaşındaki oyuncu, son olarak Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Tuğçe Özbudak'ın dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şoke etti.

TUĞBE ÖZBUDAK KİMDİR?

Türk oyuncu ve sunucu Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarıştı. Yüzüne estetik yaptıran 37 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor.