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  3. Acun'un özel uçağını kullanamayan Şeyma Subaşı'ndan THY'ye çağrı: Bu çileden bizi kurtarın

Acun'un özel uçağını kullanamayan Şeyma Subaşı'ndan THY'ye çağrı: Bu çileden bizi kurtarın

Acun'un özel uçağını kullanamayan Şeyma Subaşı'ndan THY'ye çağrı: Bu çileden bizi kurtarın

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı uçağın 9 saat aktarmalı uçması yüzünden dertli... Artık Acun Ilıcalı'nın uçağını kullanamayan ve sık sık yurt dışına uçan Subaşı uzun süreli uçuşlardan ötürü THY'ye çağrıda bulundu.

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine seslendi. Sık sık yurt dışı seyahatine çıkan Subaşı, bu kez Serenay Tetik'le birlikte İbiza'ya gitti.

'BİZİ BU ÇİLEDEN KURTARIN LÜTFEN'

Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı, 9 saat süren yolculuk sonrası THY'ye mesaj yolladı. Subaşı paylaşımında, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi.


Acun'un özel uçağını kullanamayan Şeyma Subaşı'ndan THY'ye çağrı: Bu çileden bizi kurtarın
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