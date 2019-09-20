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  3. Cansu dizi kararını verdi! İlk kez komedide 

Cansu dizi kararını verdi! İlk kez komedide 

Cansu dizi kararını verdi! İlk kez komedide 

TV8 ile anlaşmasını bozan Cansu Dere, bir mahalle komedisi olan ‘Ferhat ile Şirin’le ekranlara dönüyor. Dere, kariyerinde ilk kez komedide rol alacak.

TV8’de ekrana gelecek olan projesinden son anda vazgeçen ve bir süredir dizi arayışları devam eden Cansu Dere, kararını verdi. Güzel oyuncu, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın başrollerini paylaştığı ‘Ferhat ile Şirin’ dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dere, hikayenin ana karakterlerinden biri olan Banu’yu oynayacak. Cast çalışmaları üzerine çalışmalar devam ederken dizinin kasım ya da aralık aylarında seyircisinin karşısına çıkması planlanıyor. Mahalle komedisi olarak çekilmesi planlanan dizide Ferhat’ı Tolga Sarıtaş, Şirin’i de Leyla Tanlar canlandıracak. 

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