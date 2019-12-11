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  3. Acun'ın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı

Acun'ın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı

Acun'ın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşlerinden olan Zeynep Yılmaz'ın Instagram hesabından yaptığı ve üzerinde "yerimi doldurmaya çalışmışsın' yazılı tuğla fotoğrafının yer aldığı paylaşım, Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı. Şeyma cephesinden ise şaşırtan paylaşıma henüz karşı bir gönderme gelmedi.

Televizyoncu Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. Boşanma nedeni ise, Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıydı.

Şeyma Subaşı’nın kendi youtube kanalında yaptığı açıklamalar twitter da trend topic oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcı “Acun Ilıcalı böyle olacağını bilse Şeyma Subaşı evlenmezdi. Büyük pişmanlık “şeklinde yorumlarda bulundu.

"YERİMİ DOLDURMAYA ÇALIŞMIŞSIN"

18 yaşından 28 yaşına kadar hayatının en muhteşem yaşlarını Acun Ilıcalı’ya adadığını söyleyen Şeyma’nın videoları sosyal medyada konuşulurken Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın instagram hikayesinde paylaştığı çökmüş tuğla görselinin üzerinde yazılı olan “Yerimi Doldurmaya Çalışmışsın”paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.


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