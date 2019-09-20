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  3. Acun Ilıcalı'yla anlaşmasını iptal eden Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu

Acun Ilıcalı'yla anlaşmasını iptal eden Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu

Acun Ilıcalı'yla anlaşmasını iptal eden Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu

Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Cansu Dere, müjdeyi paylattı. Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar’ın başrolünde yer aldığı yeni dizi Ferhat İle Şirin’e dahil oldu.

Yeni sezonda Acun Ilıcalı'yla anlaşan ve TV8'de olması beklenen Cansu Dere, bu açıklamadan kısa süre sonra projeden ayrıldığını duyurmuştu. Anlaşmasını iptal eden Dere'nin yeni sezon bilmecesi devam ederken, nihayet beklenen haber geldi. Cansu Dere'nin 'Ferhat ile Şirin' dizisinin ekibine dahil olduğu öğrenildi.

Dizide Ferhat karakterine Tolga Sarıtaş, Şirin karakterine Leyla Tanlar’ın hayat vermesi beklenirken, Cansu Dere’nin nasıl bir karakteri canlandıracağı merak konusu oldu.

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