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  3. Acun Ilıcalı'yla adı anılmıştı... İşte Itır Esen'in yeni aşkı!
11 Haziran 2020 Perşembe 17:29 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'yla adı anılmıştı... İşte Itır Esen'in yeni aşkı!

Acun Ilıcalı'yla adı anılmıştı... İşte Itır Esen'in yeni aşkı!

Bir dönem Acun Ilıcalı'yla adı aşk dedikodularına karışan genç manken Itır Esen, gönlünü Mehmet Düren'e kaptırdı. Sevgilisinin yaptığı paylaşımlarla ikilinin aşkı ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Itır Esen'in yeğeni olan 1999 doğumlu Itır Esen, özel hayatıyla bir süredir gündemi meşgul ediyor. Bir dönem Acun Ilıcalı'yla birlikte olduğu iddia edilen genç manken, karantinanın bitimiyle birlikte gönlünü Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in yeğeni Mehmet Düren'e kaptırdı.

Mehmet Düren, Instagram hesabından birlikte vakit geçirdikleri her anı paylaşıyor.

21 yaşındaki manken, “Estetik ameliyat olup burnumu yaptırmayı çok istiyorum. Instagram’daki takipçilerimin laf atmasından dolayı değil, kendimi daha iyi hissedeceğimi düşündüğüm için. Ama annem izin vermiyor." açıklamasıyla gündem olmuştu.

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Emlak Konut - Advertorial
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