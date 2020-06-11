Acun Ilıcalı'yla adı anılmıştı... İşte Itır Esen'in yeni aşkı!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Itır Esen'in yeğeni olan 1999 doğumlu Itır Esen, özel hayatıyla bir süredir gündemi meşgul ediyor. Bir dönem Acun Ilıcalı'yla birlikte olduğu iddia edilen genç manken, karantinanın bitimiyle birlikte gönlünü Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in yeğeni Mehmet Düren'e kaptırdı.

Mehmet Düren, Instagram hesabından birlikte vakit geçirdikleri her anı paylaşıyor.

21 yaşındaki manken, “Estetik ameliyat olup burnumu yaptırmayı çok istiyorum. Instagram’daki takipçilerimin laf atmasından dolayı değil, kendimi daha iyi hissedeceğimi düşündüğüm için. Ama annem izin vermiyor." açıklamasıyla gündem olmuştu.