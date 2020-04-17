Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz! O kare sosyal medyayı salladı...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında yer alan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluğuna ait bir fotoğrafı ‘tbt’ notuyla paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımı sonrasında ünlü isimler adeta yorum yağdırdı. Acun Ilıcalı'nın çocukluk yıllarına dair ilk kez bir paylaşımını görenler, hem şaşkınlık yaşadı, hem de fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım;

ACUN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Ergün müteahhitlik işiyle uğraşıyordu. Annesi İlknur ise kooperatifler il müdürüydü. Ilıcalı, ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ancak okulu bitiremedi. Daha sonra Bodrum'a giderken geçirdiği bir trafik kazası sonucu annesini ve babasını kaybetti. Bu dönemde büyük bir travma yaşadı. 1994 yılında da Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı, arkasında oturan arkadaşını da kaybetti. Ailesinden kalan mirası da iki yıl içerisinde tüketti. Daha sonra Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından zarar ederek batmıştır.

Show TV'ye girişi

Acun Ilıcalı, Esat isminde bir arkadaşıyla birlikte hava alanınına giderken Show Tv binasını görmüştür. Burada çocukluk arkadaşı olan Göktuğ Sevinçli'nin çalıştığını öğrenince televizyona gelerek İlker Yasin'i ziyaret etmiştir. Daha sonra aldığı teklif üzerine spor muhabiri olarak işe başlamıştır. Bu dönemde Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen Beşiktaş muhabirliği yapmak zorunda kalmıştır. 2002 yılında da "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programını sunmaya başlamıştır. 2004 senesinde de "Acun Medya" isimli şirketi kurmuştur. Daha sonra Fear Factor, Var mısın Yok musun, Survivor Türkiye, Söyle Söyleyebilirsen, Yok Böyle Dans ve O Ses Türkiye gibi programların sunuculuğunu üstlenmiştir.

Star TV'ye geçişi

Acun Ilıcalı, 2013 yılında Show Tv'den ayrılarak Star TV'ye geçmiştir. Bu dönemde Sekiz.com ve acunn.com isimli internet sitelerini kurmuştur. Bunun yanında Shop90 isimli televizyon kanalına %40 oranla ortak olmuştur. Daha sonra Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" kanalını (%70 sahibi) satın almıştır. 2014 yılında da Star TV'den ayrılmıştır.

Tv8 hayatı

Yayın hayatını Tv8'de sürdüren Acun Ilıcalı, Ninja Warrior Türkiye, Para Bende, Hülya Avşar Show, Arda'nın Mutfağı, Aileler Yarışıyor, Ver Fırına, Kel Alaka, Akademi, Ütopya, Rising Star Türkiye, İşte Benim Stilim ve 3 Adam gibi programları kanalında yayınladı. 2016 yılında da "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başladı. 7 Ekim 2016 tarihinde de TV8,5 adlı spor kanalını kurdu. Öte yandan Ilıcalı, 2005 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girmiştir. 2011 senesinde de ?2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek listede 62. sıraya yükselmiştir.

Özel yaşamı

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini 1988 yılında Seda Başbuğ ile yapmıştır. Bu birliktelikten Banu adında bir kızı olmuştur. Çift, 1993 senesinde ayrılmışlardır.

2003 yılında Zeynep Yılmaz ile ikinci evliliği gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu birlikteliğinden Yasemin ve Leyla adlarında iki kızı olmuştur. 2013 senesinde de Şeyma Subaşı ile olan evlilik dışı ilişkisinden Melisa adında bir kızı doğmuştur. 12 Temmuz 2016 tarihinde de eşi Zeynep Yılmaz'dan tek celsede boşandı.