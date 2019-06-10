10 Haziran 2019 Pazartesi 09:11 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:11
Acun Ilıcalı'yı görenler şok oldu! Seda Sayan fotoşopu fazla kaçırınca sosyal medya yıkıldı
Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız'ın düğününe ünlüler akın etti. Düğüne katılanlar arasında Acun Ilıcalı ve Seda Sayan da vardı.
Seda Sayan düğünde Acun Ilıcalı çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Seda Sayan fotoğraf üzerindeki filtreyi fazla kaçırınca Acun Ilıcalı bambaşka birine döndü. Sosyal medya kullanıcıları Seda Sayan'ı yorum yağmuruna tuttu.
İŞTE SEDA SAYAN'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA GELEN YORUMLAR!
* Acun'a kirpik yapmamışsın bacım... Üzdün
* Acun'un benleri silip süpürmüş.
* Adamı un kurabiyesine çevirmişssin.
* Kim bunlar Safiyeyle Faik mi tanıyamadım?
* Pamuk gibi olmuşsun Acuncuk