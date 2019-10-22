Acun Ilıcalı'ya canlı yayında Şeyma Subaşı'dan mesaj!

Acun Ilıcalı’ya canlı yayında Şeyma Subaşı’dan gelen mesaj magazin gündeminde yer alıyor. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’ya ne mesaj attı? TV 8’de ekrana gelen Gel Konuşalım programının bugünkü konuğu Acun Ilıcalı’ydı. Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatmak için telefonu ile bir video izlettiği sırada Şeyma Subaşı’dan bir mesaj geldi. Bu mesajın çok konuşulmasının ardından Subaşı konu ile ilgili açıklama yaptı.

ACUN ILICALI’YA CANLI YAYINDA ŞEYMA SUBAŞI’DAN MESAJ

TV 8’de ekrana gelen Gel Konuşalım programına Acun Ilıcalı konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını video üzerinden anlatırken Şeyma Subaşı’dan bir anda gelen mesaj karşısında ne yapacağını bilemedi.

Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey de konuşacağım" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI’DAN İLK AÇIKLAMA

"Demin Acun'a attığım mesajın canlı yayında çıkması ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu kimin başına gelirdi derseniz Şeyma'nın başına gelirdi. Bizim unutmayalım Acun ile bir çocuğumuz var. Bizim konuştuğumuz maddi manevi bir sürü olay var Acunla... Benim kaderim diyelim bu olay... Lütfen başka yerlere çekmeyelim. Bizim önceliğimiz Melisa... İnşallah başka boyutlara geçmez bu olay..."