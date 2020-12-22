Acun Ilıcalı'nın yıllar önce Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'lı Tatlı Hayat dizisinde oynadığı ortaya çıktı!

90 yıllarda yaptığı spor muhabirliği ile medya sektörüne ilk adımını atan ve şimdilerde bir televizyon kanalına sahip olan Acun Ilıcalı’nın yıllar önce Tatlı Hayat dizisine konuk olduğu öğrenildi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Türkan Şoray’ın paylaştığı “Tatlı Hayat” dizisine konuk olan Ilıcalı o dönemlerde “Acun Firar” programını sunuyordu.



Acun Ilıcalı’nın 2002 yılında sunduğu Acun Firarda programı popüler yapımlar arasına girmeyi başarmış ve adını bu programla birçok kesime duyurmuştu. O dönemin bir başka popüler yapımı da Tatlı Hayat dizisiydi. “The Jeffersons” dizisinde uyarlanan Tatlı Hayat Haluk Bilginer ve Türkan Şoray’ı aynı dizide buluşturmuştu.

O yıllarda Tatlı Hayat dizisine konuk olan Acun Ilıcalı “Acar Acılı” karakterini canlandırdı. Konuk olduğunda Türkan Şoray bile karşısında heyecanlandığı Ilıcalı diziye farklı bir soluk kattı. Şimdilerde Tv8’in sahibi olan ve birçok medya aktivitesini yürüten Ilıcalı yıllar içindeki yükselişiyle adeta “Nereden nereye!” dedirtti.