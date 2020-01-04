Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya da estetikli çıktı! Eski hali görenleri şoke etti

Kasım 2018'de Şeyma Subaşı'dan boşanan, birkaç ay sonra da kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı yeni birlikteliğiyle gündemden düşmüyor. Son olarak 'O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında kameranın dans ederken zoom yaptığı genç kadının Çağla Altunkaya olduğunun ortaya çıkmasından sonra ikili iyice mercek altına alındı.

Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikonos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında rahat tavırlarıyla dikkat çekti. 2 günde sosyal medyadan, haber kanallarına her yerde gündem olmayı başaran Çağla Altunkaya, üzerine bir de Instagram hesabını herkese açtı ki dedikodu kazanları iyice kaynamaya başladı.

ESTETİKSİZ HALLERİ OLAY OLDU!

Görür görmez herkesin "Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve dünyaca ünlü model Hailey Baldwin'e ne kadar çok benziyor!" dediği Ayça Altunkaya'nın, estetikli olduğu ortaya çıktı. Twitter'ın estetik avcısı hesabı Estetik Facts, Çağla Altunkaya'nın küçüklük fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Çağla Altunkaya'nın eski fotoğrafını gören herkes şoke oluyor. Çünkü kendisi inanılmaz bir değişime imza atmış. Koyu saçlarına veda eden Ayça Çağla'nın, ufak tefek estetik müdahalelerle büyük bir değişim yaşadığı konuşuluyor.