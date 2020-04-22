Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Altunkaya kimdir, nereli? Ayla Çağla Altunkaya kaç yaşında?

Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nereli? sorularının yanıtı gündem yerini aldı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde, Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. Bu kez yayına katılan takipçiler arasında yaptığı yorumla dikkat çeken bir isim de vardı. Acun Ilıcalı’nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya araştırılmaya başladı. Çağla Altunkaya kaç yaşında? sorusunun yanıtı haberimizde…

ESKİ EŞİ İLE YENİ SEVGİLİSİ AYNI ANDA DAHİL OLDU

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı yaptığı canlı yayın ile Survivor'a dair soruları, merak edilenleri anlattı. Bu sırada Ilıcalı'nın yayınına katılan isimler de dikkatlerden kaçmadı. İlk olarak eski eşi Şeyma Subaşı'nın yayına katıldığı görülmüş, Subaşı Melisa'nın adını kalp emojileriyle yazmıştı. Acun Ilıcalı’nın yüz ifadesinin değişmediği de dikkat çekmişti.

Ardından Ilıcalı’nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya canlı yayına gönderdiği emojilerle yorum yaptı. Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay ise sosyal medyada çokça konuşuluyor.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Acun Ilıcalı ile birkaç kez görüntülenen ve aşk yaşadığı iddia edilen 20 yaşında olan Altunkaya'nın, Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu öğrenilmişti. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbolla da ilgilendiği belirtilmişti.