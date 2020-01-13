Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan flaş hamle!

Şeyma Subaşı'dan ışık hızıyla boşandıktan birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın genç kadınla birlikte olduğu iddiaları magazin basınını sallamıştı. Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikonos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

2 günde sosyal medyadan, haber kanallarına her yerde gündem olmayı başaran Çağla Altunkaya, üzerine bir de Instagram hesabını herkese açtı ki dedikodu kazanları iyice kaynamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takibe alarak aşklarını duyurmuş oldu. Ilıcalı'nın sevgilisini takibe almasının ardından Çağla Altunkaya'nın takipçi sayısı 30 binin üzerine çıktı. Sonrasında, büyük bir temizlik yaparak takipçilerin çoğunu silen Altunkaya, profiline "Sadece Tanıdıklar" ibaresi düştü.

Genç kızın bu hareketinden sonra "Şeyma olmadığını ispatlamaya çalışıyor, Acun ikinci bir Şeyma yaratmak istemedi herhalde" gibi yorumlar yağmaya başladı. Çağla'nın Acun Ilıcalı'yı takibe almaması da dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Birkaç takipçi "Acun sevgilisini takibe almış da keşke Çağla da Acun'u takibe alsaymış o da enteresan" gibi yorumlarda bulundu.

Çağla Altunkaya'nın küçüklük fotoğraflarını ortaya çıkmış, Çağla Altunkaya'nın eski fotoğrafını gören herkes şoke olmuştu.