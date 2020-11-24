Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in projesi Öğrenci Evi'nin başrolleri belli oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak yeni platformu Exxen için yatırımlarına devam ediyor. Exxen tarafından duyurulan ilk dizi Öğrenci Evi oldu. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayın hayatına başlatacağı ve uzun vadede 4 milyon aboneyi hedeflediği Exxen adlı dijital platformun projeleri tek tek gün ışığına çıkıyor. Tims&B'nin imza atacağı Öğrenci Evi de bu projelerden biri...

Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Öğrenci Evi projesi hakkında detaylar verdi. Genç kuşağın başarılı yıldızları Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu dizide başlıca rolleri paylaşacak. Ekip yakında sete çıkacak.