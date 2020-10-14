Acun Ilıcalı'nın yeni kanalı Exxen'de Özgü Namal sürprizi

Netflix gibi güçlü bir platformun yanında PuhuTV ve Blu TV gibi organizasyonlar ile dijital platformlar uzun süredir hayatı mızda. Acun Ilıcalı yepyeni bir mantık ile bambaşka bir içerik sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ekibi ile uzun süredir bu konuya yoğunlaşan ünlü televizyoncu, geçtiğimiz hafta eşi Serdar Özer’in vefatı ile derin bir acı yaşayan Özgü Namal konusunda da sürpriz yapacak.

Uzun süredir ekranda olmayan, kariyerine ara veren Özgü Namal’ın Acun Ilıcalı’nın dijital platformunda yer alacak olması önemli bir ayrıntı.

Milliyet Cadde Yazarlarından Sina Koloğlu, Exxen isimli dijital platform hakkında bazı detayları köşesine taşıdı.

Exxen, Acun’un yeni kanalının ismi. Muhtemel uluslararası havası olsun istendi. İlk ben yazdım, temmuz ayında ufak bir yorum da yaptım ne olabileceğine dair platformun. Epey bir dizi yapım işine girecekler. Dikkatimi çeken Özgü Namal oldu. 2013 yılında bırakmıştı. Çok yeni eşini kaybetti. Büyük bir acı. Listeye bakınca büyük sürpriz olarak bu işi gördüm.

“Daha bu için buzdağının görünen yüzü” dediler. Sadece kendi işleri olacak. Mesela benim duyduğum, dışarıdan film alınmayacak. Kendi yapımları olacak. Yine kulağıma gelen, içerikler “Ailenin izleyebileceği kıvamda olacak” sözü aslında büyük rakibin dizi içeriklerine de bir gönderme!”