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  3. Acun Ilıcalı'nın unutkanlığı herkesi güldürdü

Acun Ilıcalı'nın unutkanlığı herkesi güldürdü

Acun Ilıcalı'nın unutkanlığı herkesi güldürdü

Acun Ilıcalı, Murat Boz, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, önceki akşam Etiler'de bir restoranda yemek yedi.

Çıkışta objektiflere yansıyan ekipten Murat Boz'a, Aslı Enver soruldu. Boz, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" diyerek kural bozmadı.

ACUN ILICALI GÜLDÜRDÜ

Ilıcalı ise bu sorulara maruz kalmamak için hemen aracının arka koltuğuna oturdu. Ardından şoförünün olmadığını fark eden ünlü sunucu, hemen direksiyona geçti. Ilıcalı, "Şoför bugün yok, onu unuttuk. Arkada bekliyoruz" diyerek herkesi güldürdü.

'SİZLERLE BİRLİKTE ÖĞRENDİM'

Oğuzhan Koç ise oyuncu Demet Özdemir’le aşk yaşadıkları haberleri için, arkadaşlık dışında bir şey olmadığını söyledi. Koç, "Çıkan haberleri ben de sizlerle birlikte öğrendim. Söyleyecek pek bir şey yok" dedi.


Acun Ilıcalı'nın unutkanlığı herkesi güldürdü
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