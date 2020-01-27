Acun Ilıcalı'nın 'Tek Yürek' kampanyasında kaç para toplandı? İşte rekor bağış yapan isim!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Pek çok ünlü isimden maddi ve manevi destek yağarken, en büyük hareket Acun Ilıcalı'dan geldi. Ünlü televizyoncu, TV8'de Tek Yürek Elazığ depremi yardım kampanyası düzenledi.

NE KADAR TOPLANDI?

TV8'de yayınlanan TV8'de Tek Yürek bağış programında 51 milyon lira toplandı. Gecede en çok bağışı yapan isim ise 2 Milyon lira ile Cemil Kazancı oldu.

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Cemil Kazancı 1961 doğumludur. 58 yaşındaki iş insanı Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Cemil Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır.

Cemil Kazancı, Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.