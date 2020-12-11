Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' teklifine Okan Kurt'tan yanıt!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'nin yarışmacı seçimleri hız kesmeden devam ediyor. Survivor'un ilk yarışmacısı ise oyuncu Cemal Hünal oldu.



"OKAN GİTMEYİ İSTEDİ AMA HİRA ENGELİNE TAKILDI"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Demet Akalın'ı arayarak eşi Okan Kurt'u yarışmada görmek istediğini söyledi. Çift teklife sıcak bakarken kızları Hira resti çekti.

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akalın, konu hakkında "Olmasını çok istedik ama Hira engeline takıldık. Bu yüzden de gidemeyecek. Hira 'Ömür boyu seninle konuşmam' dedi. Acun bey beni ilk aradığında çok istediğimi söylemiştim. Bizim Okan'la karakterlerimiz aynı ev hep kazanmayı istiyoruz. Bir de Allah korusun 5 ay falan kalır orada. Şimdi Okan ben gidemeyeceğim için bu yıl seyretmem diyor" ifadelerini kullandı.