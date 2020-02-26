Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya son paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı geçtiğimiz günlerde belgelenmişti. Amerika'ya Super Bowl finalini izlemeye giden aşıklar, ünlü sunucu Martha Stewart'ın müsabaka sırasında çektiği bir selfiede arkada görünmüştü.

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Daha önce de O Ses Türkiye çekimlerine katılan ve yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturan Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni bir paylaşım geldi. Altunkaya, sosyal medyanın yeni uygulamalarından olan "TC Simülasyonunda Kimsin?" efektini denedi. Sevgilisi Acun Ilıcalı'nın adı çıkınca önce ne tepki vereceğini şaşıran, sonra kahkahalara boğulan güzel genç bu tepkisiyle sosyal medyaya damga vurdu.