Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1567
  • 6,6984
  • 325.99
  • 114116
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya son paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya son paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya son paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde

Acun Ilıcalı'yla uzun süredir aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medyada paylaştığı bir videoya verdiği tepkiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı geçtiğimiz günlerde belgelenmişti. Amerika'ya Super Bowl finalini izlemeye giden aşıklar, ünlü sunucu Martha Stewart'ın müsabaka sırasında çektiği bir selfiede arkada görünmüştü.

O VİDEO OLAY OLDU

Daha önce de O Ses Türkiye çekimlerine katılan ve yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturan Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni bir paylaşım geldi. Altunkaya, sosyal medyanın yeni uygulamalarından olan "TC Simülasyonunda Kimsin?" efektini denedi. Sevgilisi Acun Ilıcalı'nın adı çıkınca önce ne tepki vereceğini şaşıran, sonra kahkahalara boğulan güzel genç bu tepkisiyle sosyal medyaya damga vurdu.


Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu!
Karlar üstünde mayolu bir güzel: Defne Samyeli!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
El ele ilk poz!
350 bin TL'lik klasik tutku!

Faciadan kıl payı kurtuluş! Kalabalık alkollü sürücüyü linç etmeye kalktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Demet Akalın, Okan Kurt ile yeniden evlenecek mi? '13 aydır yalnız yatıyorum'

Bilim insanlarını cevapsız bırakan yerler ve nesneler