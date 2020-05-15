Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğrafta ilginç detay

Acun Ilıcalı, geçen pazar Anneler Günü’nde, annesi ve ağabeyi ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğraf bir buçuk milyon beğeni ve 30 binin üstünde yorum aldı. İlerleyen günlerde ise Ilıcalı’nın takipçileri, annesi İlknur Hanım ile kızı Melisa’nın birbirlerine ne kadar çok benzediklerini ortaya çıkardı.

Şimdiye kadar minik Melisa için annesi Şeyma Subaşı ile ‘İkiz kadar benziyorlar’, ‘Aynı annesinin kopyası’, ‘Küçük Şeyma’ diye yorum yapılırken, muhtemelen bundan sonra ‘Babaannesinin kopyası’ yorumları yapılacak.