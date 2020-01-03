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  3. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımı olay oldu! Dikkat çeken 'dolar' detayı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımı olay oldu! Dikkat çeken 'dolar' detayı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımı olay oldu! Dikkat çeken 'dolar' detayı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni yılın ilk günlerinden bir fotoğraf paylaştı. Kızlarıyla çam ağacının altında poz veren Yılmaz'ın paylaşımındaki balya balya dolarlar ise dikkat çekti.

2016 yılında Acun Ilıcalı ile boşanan Zeynep Yılmaz, yeni yıla kızlarıyla birlikte girdi. Evinde kızlarıyla yılbaşı ağacının altında poz veren Yılmaz'ın fotoğrafındaki dolar detayı ise herkesi şaşkına çevirdi.

TOMAR TOMAR PARALAR DİKKAT ÇEKTİ

Yeni yıla kızları Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı ile giren Zeynep Yılmaz,bu anları sosyal medya hesabından kalp emojileriyle paylaştı. Çam ağacının altında poz veren Yılmaz'ın fotoğrafında en dikkat çeken detay ise sağ köşede duran tomar tomar dolar oldu. Mimar olan Yılmaz'ın fotoğrafındaki para görselinin dolar desenli bir kumaşla kaplanan puf olabileceği düşünüldü.


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