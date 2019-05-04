Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!

Acun Ilıcalı’nın 2016 yılında boşandığı iki çocuğunun annesi mimar Zeynep Yılmaz önceki akşam Etiler Papermoon’daydı. Snob Magazin'in haberine göre; Kız arkadaşlarıyla yemek yiyen Zeynep Yılmaz, çıkışta objektiflere poz verdikten sonra yeni aldığı 2.400.000 TL değerindeki Porsche 911 4s marka lüks spor arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.

ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?

Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya geldi. 17 yaşındayken Acun Ilıcalı ile tanıştı, 10 yıllık beraberliğin ardından 2003’te nikah masasına oturdu. Bu esnada 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. İlk olarak Cine5’te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalıştı. Daha sonra ‘çocukluk hayalim’ dediği mimarlık mesleğini yapmaya başladı ve kendi mimarlık şirketini kurdu. Bu süreçte Acun Ilıcalı'dan iki kızı olan Zeynep Yılmaz, çocuklarına Leyla ve Yasemin ismini verdi. Leyla Ilıcalı 2004, Yasemin Ilıcalı ise 2007 yılında dünyaya geldi. 2016 yılında Acun Ilıcalı ile anlaşmalı bir şekilde ayrıldı. Zeynep Yılmaz, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda 'Kendinizden ve eğitim geçmişinizden kısaca bahseder misiniz?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

Çocukluğumdan beri mimarlık okumak istedim. Rahmetli dedem ve babam avukattı, ama aklım hep mimarlıktaydı. Sabahlara kadar dayımın çizdiği projeleri ve maketleri seyrederdim. Rahmetli babamın vasiyeti, “Ne olursan ol önce anne ol” idi. Sanırım en büyük meslek anneliği yerine getirdim. Şimdi ise hayallerimdeki işi yapıyorum. 8 sene Fransız okullarında okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdim.