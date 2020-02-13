Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan manidar beğeni! Akıllara Şeyma Subaşı geldi

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Aşkın ortaya çıkmasının ardından Defne Samyeli, "Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım" sözleriyle ihanete uğradığı belirtmişti. Bu sözlere sosyal medyadan pek çok destek mesajı yağmıştı.

O SÖZLERİ BEĞENİNCE...

Samyeli'nin açıklamasının ardından bir Instagram sayfası, "Hoşgeldin aramızda Defne Samyeli biz de konduramamıştık" sözlerini paylaştı. Bu sözleri ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz beğendi. Yılmaz'ın bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliliği sürerken Şeyma Subaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. İhanetin ardından Ilıcalı ile Yılmaz evliliğini sonlandırmıştı.