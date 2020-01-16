Acun Ilıcalı'nın dava açtığı 'Zuhal Topal'la Sofrada' programıyla ilgili flaş gelişme!

Acun Ilıcalı, Fox TV'de ekrana gelen 'Zuhal Topal'la Sofrada' yarışmasının 'Yemekteyiz'in formatıyla bire bir aynı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti. Bugün ise programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği iddia edildi. Bu haberler üzerine Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

'DAVA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR'

Ilıcalı, "Zuhal Topal’la Sofrada programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. Dava süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.