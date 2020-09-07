Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafı herkesi şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız

Televizyoncu, sunucu, yapımcı ve medya patronu Acun Ilıcalı öyle bir fotoğraf paylaştı ki herkesi şoke etti. Takipçilerini geçmişe götüren Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafı herkesi şaşırttı. Siyah beyaz çocukluk fotoğrafını takipçileri ile paylaşarak, #tbt akımına katılan ünlü ismin fotoğrafına beğeni yağdı.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN ŞAŞKINA ÇEVİREN O FOTOĞRAFI

ACUN ILICALI KİMDİR?

29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de dünyaya gelmiştir. Annesi İlknur Ilıcalı Üniversite eğitimi almış müdür, Babası Ergün Ilıcalı da müteahhitti. Ömer Cenker Ilıcalı isminde abisi vardır.

1988 yılında Seda Ilıcalı ile dünya evine giren Ilıcalı’nın Banu isminde Kız çocuğu olmuştur.

Kızı 10 aylık olduktan sonra 1990 yılında trafik kazasında anne ve babasını kaybetmiştir. Bunun üzerine bunalıma giren Ilıcalı Seda Ilıcalı’dan ayrıldı.

1955 yılında ticarete atılıp kot dükkanı açan Acun Ilıcalı başarılı bir ticaret hayatı olmamıştır.

Arkadaşı aracılığıyla Yasin İlker’le tanışan Ilıcalı, Beşiktaş’a muhabir oldu. Sonra Şansal Büyüka’nın ekinin arasına girerek, Show TV’ ye geçmiştir. 2002 senesinde ‘’Acun Firarda’’ isimli programını sunmaya devam etti.

2005 Senesinde ‘’Acun Medya’’ isimli prodüksiyon şirketini kurmuştur. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, O Ses Türkiye, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans yarışmalarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu olmuştur.

2003 senesinde ikinci evliliğini yaptığı Zeynep Ilıcalı’dan iki tane daha kız çocuğu olmuştur.

14 Kasım 2013 tarihinde Tv8’i satılan alarak bunu Twitter ’da ki paylaşımıyla duyurmuştur.

Ilıcalı Son eşi olan Şeyma Subaşı’yla 2017 yılında dünya evine girdi ve o evlilikten Melisa isimlerinle kızları vardır. Çift 2018 yılında yollarını ayırdı.