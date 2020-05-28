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  3. Acun Ilıcalı'nın boğazı düğümlendi: Hayattaki en büyük pişmanlığım...
28 Mayıs 2020 Perşembe 10:36 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın boğazı düğümlendi: Hayattaki en büyük pişmanlığım...

Acun Ilıcalı'nın boğazı düğümlendi: Hayattaki en büyük pişmanlığım...

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Hayattaki en büyük pişmanlığını anlatan Ilıcalı, o anları kelimeler boğazına düğümlenerek paylaştı.

İnsanları eğlendiren programlarla milyonlarca kişinin evine giren Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığıyla ilgili yürek burkan sözler söyledi. YouTube'da Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk olan Ilıcalı'ya Twitter üzerinden "Hayattaki en büyük pişmanlığı ya da keşkesi neymiş?" sorusu yöneltildi.

"KEŞKE O ARABAYI BEN KULLANSAYDIM"

Ünlü televizyoncu bir süre duraksadıktan sonra bu soruya şu cevabı vererek bu sefer izleyenleri duygulandırdı:

"Hayatımdaki en büyük pişmanlığım, ailem Bodrum'a giderken trafik kazası geçirdi. O gün arabayı ben kullanmak isterdim. İki araba gidiyorduk, babam kendi arabasıyla yola çıktı. Normalde arabayı hep ben kullanırdım, onları önden yollamak en büyük pişmanlığımdır. Keşke, o arabayı ben kullansaydım."


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