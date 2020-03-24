Acun Ilıcalı'dan Survivor'da koronavirüs açıklaması! Survivor iptal mi edilecek?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de de kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.Survivor yarışması nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı dün acil konsey toplayarak yarışmacıları gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirdi. Alınan önemler kapsamında birçok ülkeye yapılan uçuşların durdurulmasından dolayı Acun Ilıcalı şunları söyledi;

"Ben haftada bir kere Türkiye'ye geliyordum ama artık ben de hiç gelemiyorum. Tüm ekibimde burada çünkü dışarıda çekimlerimizde vardı onları iptal ettik herkesi buraya çağırdık."

KONSEY ACİL OLARAK TOPLANDI

Survivor'ın yeni bölümünde, Acun Ilıcalı 'acil durum konseyi' diye adlandırdığı konseyde yarışmacılara corona virüs salgınını ilk kez duyurdu. Corona virüsünün dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirten Ilıcalı yarışmacıları bilgilendirdi. Haberi öğrenen yarışmacılar büyük şok yaşadı.

