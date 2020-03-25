Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı! Adaya yeni yarışmacı gelemeyecek mi?

TV8'de yayınlanan Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla birlikte yarışmanın çekildiği Dominik'e de Türkiye'den gidiş gelişler durduruldu.

MERYEM YENİDEN KONTROL EDİLECEK

Gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, adaya yeni bir yarışmacı gelemeyeceği ise iki takım arasındaki dengenin nasıl sağlayacağını anlattı. Ünlü televizyoncu, dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyledi. Doktor Metin Kuş'un kararı ise başarılı yarışmacının Survivor'daki kaderini belli edecek.

TÜRKİYE'DEN YARIŞMACI GETİRME İMKANIMIZ YOK

Acun Ilıcalı, Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğini duyurdu. Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar her Survivor'da, yedek yarışmacılar getirerek takımların dengesini oluşturmayı amaçladık. Tüm Survivor'larda bunu yaptık. Ancak artık Türkiye'den yedek yarışmacı getirme imkanımız yok" dedi.

"Meryem'in son kontrolleri olacak, tam raporu bekliyoruz. Meryem devam ederse sorun yok. Ama devam edemezse gönüllüler takımının ikinci yarışmacısı gitmiş olacak. Eğer Meryem ayrılırsa o zaman mutlaka başka bir çözüm bulacağız. Biz şu anda beklemedeyiz."