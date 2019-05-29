Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Bin kişi havalimanında karşıladı

Acun Ilıcalı, "Hikmet'in sakatlığı nedeniyle yarım kalan bir araba oyunu vardı. Önümüzdeki günlerde o oyunu oynayacaksınız. Bunu hatırlatmış olayım" dedi.

Yarışmacılara önemli bir bilgi de veren Ilıcalı, "Hikmet'e bir kez daha 'geçmiş olsun' diyoruz. İnşallah iyi olacak. Bu arada bine yakın kişi havalimanında Hikmet'i karşıladı. Bütün destekçilerine ve Hikmet'e selamlar. Sevilmek güzel bir şey. Hikmet de bunu fazlasıyla yaşadı" ifadelerini kullandı.