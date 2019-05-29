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29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:40 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:51

Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Bin kişi havalimanında karşıladı

Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Bin kişi havalimanında karşıladı

'Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 81'inci bölümünde gerçekleşen ada konseyinde, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan Hikmet'in sakatlığı ile alakalı son dakika açıklaması...

Acun Ilıcalı, "Hikmet'in sakatlığı nedeniyle yarım kalan bir araba oyunu vardı. Önümüzdeki günlerde o oyunu oynayacaksınız. Bunu hatırlatmış olayım" dedi.

Yarışmacılara önemli bir bilgi de veren Ilıcalı, "Hikmet'e bir kez daha 'geçmiş olsun' diyoruz. İnşallah iyi olacak. Bu arada bine yakın kişi havalimanında Hikmet'i karşıladı. Bütün destekçilerine ve Hikmet'e selamlar. Sevilmek güzel bir şey. Hikmet de bunu fazlasıyla yaşadı" ifadelerini kullandı.

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