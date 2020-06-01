Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk paylaşım!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, doğum gününü Dominik'te kutladı. Survivor'da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, doğum günü pastasıyla Acun'a büyük sürpriz yaptı.

SEVGİLİSİYLE İLK KARE

Acun Ilıcalı, Survivor'daki doğum günü kutlamasının videosunu ve aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya ile çekilen fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Ilıcalı paylaşımında "Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Kutlayan herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız" notunu yazdı.