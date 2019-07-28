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  3. Acun Ilıcalı'dan Seren Serengil'e şok sözler!

Acun Ilıcalı'dan Seren Serengil'e şok sözler!

Acun Ilıcalı'dan Seren Serengil'e şok sözler!

Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden Seren Serengil ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bir süredir yayınlarına sosyal medya platformunda devam eden Serengil’in kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt vermeyen Ilıcalı, sessizliğini bugün bozdu.

Bir süredir sosyal medya platformunda yayın yapan Seren Serengil’in kendisi ile ilgili söylediklerine yanıt vermeyen Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu. Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden Seren Serengil ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

ACUN ILICALI’DAN SEREN SERENGİL HAKKINDA ŞOK SÖZLER

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Seren Serengil’in kanalımızı karalamaya çalışmasındaki sebep kanalımızda çalışmak istemesi ve reddedilmesi olabilir mi acaba?” dedi.

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