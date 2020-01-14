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  3. Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!

Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!

Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kanalında yayınlanan Eser Yenenler Show'a konuk oldu. Ilıcalı, Rıdvan Dilmen'le ilgili bir itirafta bulundu.

TV8'de yayınlanan Eser Yenenler'in programı Eser Yenenler Show'un (EYS) bu haftaki konukları Acun Ilıcalı ve Demet Özdemir oldu. Hayvan severliğiyle dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı, kedileriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

'BÜYÜK FANATİĞİYDİM'

Küçük yaşlarında, usta yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e hayran olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "İlk kedimin adı Rıdvandı. Ben küçükken Rıdvan Hoca'nın büyük fanatiğiydim. Bizi o kadar mutlu etti ki kendisi. Onun maçlarını seyretmek korkunç bir mutluluktu. Kedim ise çok şahsiyetli, sağlam bir kediydi. Çok becerikliydi" dedi.


Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!
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