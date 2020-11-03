Acun Ilıcalı'dan peş peşe bomba transferler! Aleyna Tilki, Tolga Çevik...

Acun Ilıcalı yılbaşında yayına başlatmayı planladıği Exxen adlı dijital platform için peş peşe iddialı isimlerle el sıkışıyor. Tv100'ün haberine göre; bu ünlü isimler arasında Tolga Çevik'in de olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde rol aldığı reklam kampanyası ve kapalı gişe giden gösterileriyle dikkat çeken Tolga Çevik "Tolgshow" programıyla yeni yılda Exxen'de seyirci karşısına çıkacak.

ALEYNA TİLKİ VE CEMAL CAN DA MÜZİKAL YAPACAK

Öte yandan Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki ile yapacakları projeyi ilk kez açıkladı. Canseven, müzikalli bir gençlik dizisinde oynayacaklarını söyledi. Rol arkadaşı Aleyna Tilki ile dans dersi aldıklarını söyleyen Cemal Can, 'Yapacağımız proje içinde müzikal olan bir gençlik dizisi olacak. O yüzdende düzenli spor ve dans dersleri alıyorum' diye konuştu. Bu dizinin de Exxen'de yayınlanacağı öğrenildi.