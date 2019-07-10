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  3. Acun Ilıcalı'dan iddialı sözler! 'Adriana Lima'nın Türk sevmesinin sebebi benim'

Acun Ilıcalı'dan iddialı sözler! 'Adriana Lima'nın Türk sevmesinin sebebi benim'

Acun Ilıcalı'dan iddialı sözler! 'Adriana Lima'nın Türk sevmesinin sebebi benim'

Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında bomba açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, “Adriana çok iyi çok sıcak bir insandır. Türk sevmesinin sebebi benim. Şuan mutlu. Etkim olduğunu düşünüyorum”dedi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında iddialı sözler söyledi. Adriana Lima’nın Türk sevmesinin sebebinin kendisi olduğunu söyleyen Ilıcalı, “Adriana çok iyi çok sıcak bir insandır. Türk sevmesinin sebebi benim. Şuan mutlu. Etkim olduğunu düşünüyorum” sözlerini söyledi.

Daha önce Metin Hara ile birliktelikleri çok konuşulan Adriana Lima'nın son günlerde Türk iş adamı Emir Uyar ile sevgili olması gündem oldu.

Nusret ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Nusret'in başarısını anlatmak için kelimeleri düzgün seçmek lazım. O ender başarı öykülerinden... Ben kendimle gurur duyuyorum muhabir girdiğim kanalı aldım diye. Nusret beni daha da motive ediyor” dedi.

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