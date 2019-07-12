Acun Ilıcalı'dan o isme büyük övgü: 'Onun değerini anlatacak kelime dahi seçemiyorum'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, oyuncu Cansu Dere’den övgü dolu sözlerle bahsetti. TV8’de dizi çekecek olan Dere için Ilıcalı, Cansu çok önemli bir insan. Onun değerini anlatacak kelime dahi seçemiyorum. Eksik anlatırım diye... Şimdi bir dizimiz olacak“ diye konuştu.





ACUN ILICALI TÜM MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Medya patronu Acun ılıcalı, Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Sabah Sohbeti' programına konuk oldu. Ilıcalı, hayatı ile ilgili merak edilenleri canlı yayında tek tek anlattı.

"BİR KADIN ÇANTASI YAPAR"

Sözlerine siyah tişört takıntısından başlayan Ilıcalı, ilginç bir hesap ortaya çıkardı. Ilıcalı, "500 tane tişörtüm vardır. Terlik 30-40 tanedir. Benim tişörtlerle, terlikleri toplasan bir kadın çantası yapar." dedi.

"UÇAĞIM, TEKNEM, MOTORUM VAR"



Amerika, Dominik ve Türkiye'de 3 tane sürat teknesi olduğunu dile getiren Ilıcalı, hız tutkusunu ise şu şekilde açıkladı:

"Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var. Ben, bir şeyden zevk aldığım için bir şey alan biriyim. Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Biz geçen yıl 100 saat durmuşuz. Dün Bodrum'dan Çeşme'ye geldim. 50 dakika sürdü. 140 mile çıktık. Deniz yumuşadı bir an. Yaşayan bilir o anı. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok."