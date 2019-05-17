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  3. Acun Ilıcalı'dan Nusret'e övgü dolu sözler

Acun Ilıcalı'dan Nusret'e övgü dolu sözler

Acun Ilıcalı'dan Nusret'e övgü dolu sözler

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik'te zaman geçiren Nusret'e Ilıcalı'dan anlamlı mesaj... Acun Ilıcalı, Nusret'in fotoğrafını paylaşıp övgü dolu sözler yazdı. Yaptığı her hareket ile olay olan ikilinin bu fotoğrafı çok konuşuldu.

Nusret geçtiğimiz gün Survivor'a konuk olmuştu. Acun’un özel uçağı ile Miami’den Dominik’e gelen Nusret’i Acun motoruyla karşılamıştı.

Araları iyi olan iki ünlü isim her fırsatta bir araya geliyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz akşam da Nusret ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve bir nevi teşekkür etti.

Ilıcalı fotoğrafına "Dünyayı fethetti ama bizden vazgeçmedi. Dostlarını unutmaz" notunu düştü. Ilıcalı'nın bu fotoğrafına beğeni yağdı.

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