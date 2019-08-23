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Acun Ilıcalı'dan nokta atışı

Acun Ilıcalı'dan nokta atışı

Akşam Gazetesi Yazarı Barış Kocaoğlu, Acun Ilıcalı'nın yeni sezon için TV8'e yaptığı transferleri köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun "Acun'dan Nokta Atışı" başlıklı yazısı:

Geçen ekranda karşımda Seda Sayan, Alişan, Hakan Ural ve Seray Sever’i görüp, sohbeti izleyince Tv8’in bu sezon özellikle gündüz kuşağında pek rakip tanımayacağını düşündüm. Sabah, Hakan Ural ve Seray Sever ile magazin gündemi başlıyor ve kendi seyirci kitlesini geçen yıldan oturtan seviyeli bir program. 

Ardından Alişan yeni programıyla aileleri yarıştırıyor.

Alişan özellikle gündüz kuşağında başarısını ispatlamış garanti isim zaten.

Ardından ‘Seda Sayan ile Yemekteyiz’. Seda’nın ilk programını izledim.

Program bu zamana kadar almadığı en yüksek reytingi alırsa şaşırmam. 

Acun yine nokta atışı yapmış.

Akşam kuşağında da Masterchef dışında O Ses Türkiye, Survivor’da bu sene eski formata geçilirse kapalı gişe olur gibi geliyor bana.

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